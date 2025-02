Gineitis, festa Toro (2-1). Il Milan piange ancora: Pulisic sbaglia un rigore, non basta Reijnders

Altra serata da dimenticare per il Milan. Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord, i rossoneri cadoto ai piedi del Torino. A decidere in parte il match, ma in negativo ci hanno pensato Thiaw e Maignan che hanno combinato un vero e proprio pasticcio al 5′ di gioco. Nonostante il Diavolo abbia provato a reindirizzare la partita, tutti tentativi sono stati vani, con Pulisic che ha sbagliato il suo primo rigore da quando veste la maglia di questo club. Il pareggio di Reijnders, infatti, è stato reso vano dopo due soli minuti con il nuovo vantaggio del Toro per mano di Gineitis. Adesso più che mai il Milan rischia veramente grosso. Se la Juventus dovesse vincere contro il Cagliari la zona Champions League si sposterebbe a quota 49 punti, con i rossoneri che dovrebbero così colmare un gap di ben 8 lunghezze di distanza. Diversa, invece, la situazione per gli uomini di Vanoli che risalgono lentamente le gerarchie, andando a un solo punto dal Genoa.

FOTO: Instagram Reijnders