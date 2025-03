Giménez: “Sto vivendo un sogno”

L’attaccante del Milan Giménez, arrivato nel corso della sessione invernale del calciomercato, ha rilasciato direttamente dal ritiro della Nazionale messicana alcune dichiarazioni riguardo la sua avventura in rossonero:”Quando sono arrivato in rossonero ho capito della grandezza del club, ma già lo percepivo da fuori. Da dentro lo senti il doppio. Non viviamo un gran momento ma mi hanno accolto nella migliore maniera possibile. Sto vivendo un sogno, voglio essere un esempio per far capire che con Dio tutto è possibile.

Vivo il presente, mi godo ogni secondo”.

Foto: Instagram Milan