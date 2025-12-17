Gimenez un anno dopo: ora il mercato è un problema

17/12/2025 | 17:26:54

Come cambia la vita un anno dopo, nel caso di Santiago Gimenez il ribaltone è totale. Nel dicembre 2024 il messicano era un obiettivo del Milan che poi avrebbe chiuso la trattativa con il Feyenoord, il famoso centravanti capace di risolvere – almeno sulla carta – un’assillante problema. Il campo ha detto altro, i riscontri non sono stati buoni, lo scorso agosto Gimenez ha detto no a uno scambio con Dovbyk e anche poche settimane fa si era messo di traverso rispetto a qualsiasi tipo di operazione in uscita dal Milan. Ma l’infortunio con relativa operazione alla caviglia spegne il mercato, l’esatto contrario rispetto a 12 mesi fa quando i riflettori erano tutti su di lui. Lo spegne perché è complicato pensare che qualcuno possa puntare su di lui con una possibile assenza di almeno due mesi. Tutto questo mentre il Milan pensa a Fullkrug, come cambia la vita nel giro di un anno…

Foto: sito Milan