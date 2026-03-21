Gimenez: “Sto bene, mi mancava il campo. Il gol? Arriverà”

21/03/2026 | 21:27:26

L’attaccante del Milan, Santiago Gimenez, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Torino.

Queste le sue parole: “Sto molto bene, mi mancava il campo. È stato un lungo percorso, fatto di alti e bassi. Finalmente sono in campo, ho avuto dei problemi con la caviglia e ora va tutto bene”. Obiettivo scudetto ancora vivo? “Ci crediamo sempre, ma ora pensiamo partita per partita e la cosa più importante è di farsi trovare sempre pronti, senza pensare al futuro. Quando torniamo dagli impegni con le nazionali dovremo essere focalizzati”. Manca il gol “Non voglio mettermi pressione, voglio solo aiutare la squadra a vincere che è la cosa più importante. Il resto verrà da sé”. Cosa ha pensato quando Allegri ha detto che tutti gli attaccanti devono darsi una svegliarsi? “Ci aiuta molto, ma la cosa più importante è giocare per la squadra. Lui è contento di noi, ce lo dice sempre”.

Foto: sito Milan