Gimenez si presenta: “Il mio sogno si è avverato, voglio lasciare un’impronta”

Tanti cambiamenti per il Milan in questa sessione invernale di calciomercato. Ma il più grande, forse, è stato l’addio di Morata che ha portato alla corte rossonera Gimenez. A parlare, nella conferenza stampa di presentazione, è stato proprio il neoacquisto del Diavolo. Queste le sue parole: “Uno dei miei sogni principali fin da quando era bambino era quello di giocare in Europa e si è avverato. E ora che sono in Europa e posso giocare per un grande club voglio lasciare l’impronta. Ho avuto un piccolo infortunio nell’ultima partita, ma sono prontissimo. Anche se il Milan mi seguiva dal mercato scorso ho cercato di concentrarmi sul gioco. La famiglia e il gruppo dietro di me ha fatto in modo che diventasse possibile. Sono un uomo di fede e ho lasciato tutto nelle mani di Dio. Posso promettere che farò tutto il possibile. Non credo nell’individualismo ma nel gioco di squadra. Non prometto un numero di gol, ma farò il massimo”.

FOTO: X Milan