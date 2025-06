Gimenez: “Se non mi fosse arrivata la trombosi a 17 anni oggi non sarei qui”

06/06/2025 | 17:05:43

L’attaccante del Milan Santiago Gimenez si è raccontato in una intervista concessa a GQ México: “Credo che il talento per giocare lo abbia sempre avuto, ma se non mi fosse arrivata la trombosi a 17 anni, oggi non sarei qui. Lì ho trovato Dio, e questo mi ha fatto apprezzare ancora di più il calcio. Dio ci usa in piattaforme diverse. A me ha messo nel calcio, e devo farne il miglior uso. È stato un miracolo poter tornare a giocare. Da quel momento ho deciso di camminare con lui. Quando mi dissero che forse non avrei più potuto giocare, mi misi a piangere con mio padre. Gli chiesi: ‘Perché proprio a me?’. E lui mi rispose: ‘Non lo so, ma solo Dio lo sa’. Quella frase mi ha cambiato la vita. Mi sono inginocchiato sotto la doccia, al buio, e lì ho sentito la sua presenza. Da quel giorno ho deciso di camminare con Dio. È la chiave della mia vita”.

Foto: Instagram Gimenez