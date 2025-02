Gimenez saluta il Feyenoord: “Non vi dimenticherò mai. Spero che mi accoglierete bene tra una settimana”

Santiago Gimenez, nuovo attaccante del Milan, ha salutato il suo Feyenoord. L’attaccante messicano ritroverà presto la sua ex squadra in Champions tra una settimana.

Queste le sue parole: “Dal primo giorno che sono arrivato in Olanda mi avete trasmesso amore per me e la mia famiglia. Insieme abbiamo trascorso notti magiche, indimenticabili. Insieme abbiamo vinto tutto. Grazie dal profondo del mio cuore per tutto ciò che mi avete dato, per tutto il vostro amore, affetto e tutta la tua passione. Spero di essere riuscito a restituirvelo almeno in parte. Il calcio è così, un momento sei qui e un attimo dopo sei altrove. Questo messaggio è solo di gratitudine. Non posso ringraziarvi abbastanza, a nome mio e della mia famiglia. Ci avete accolto fin dal primo giorno e ci avete fatto sentire a casa. Abbiamo realizzato cose bellissime insieme. Spero che mi ricordate sempre come questo figlio di Dio che dà tutto per il club. Non vi dimenticherò mai. Spero che mi accoglierete bene tra una settimana”.

Foto: sito Milan