Gimenez operato alla caviglia. Il comunicato del Milan

19/12/2025 | 12:41:46

Il Milan perde Gimenez che, secondo previsioni, si è operato alla caviglia. Questo il comunicato del club rossonero: “Santiago Gimenez è stato sottoposto, nella giornata di ieri ad Amsterdam, a un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra. L’operazione, eseguita dal Prof. Gino Kerkhoffsalla presenza dello staff sanitario del Milan, è perfettamente riuscita. Al termine della settimana di convalescenza prevista, Santiago rientrerà in Italia per proseguire con il programma riabilitativo”.

Foto: sito Milan