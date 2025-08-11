Gimenez: “Modric è un’ispirazione per tutti noi. Un nuovo attaccante? Non sono preoccupato”

11/08/2025 | 13:30:06

L’attaccante rossonero Santiago Gimenez, arrivato al Milan durante la scorsa finestra di calciomercato invernale, si è raccontato ai microfoni di Sky Sport. Le dichiarazioni salienti dell’intervista: “Ho molta energia per quello che sarà il futuro e sicuramente darò il massimo per la squadra.”Il feeling con Allegri è molto positivo, credo che sia un allenatore che unisce molto il gruppo e che lavora molto intensamente. Sono sicuro che sarà una grande stagione, lo so da primo giorno a Milanello. Quando lavori devi essere tosto ma dopo ci vuole anche allegria, famiglia, gruppo. Quindi credo che Allegri sia il giusto mix”. Sulla prossima stagione: “L’impressione è molto buona e anche gli obiettivi che abbiamo sono molto importanti perché siamo un grande club come il Milan, quindi dobbiamo essere all’altezza e lavorare duro”. Sullo scudetto: “È sempre un sogno, ma dobbiamo lavorare giorno dopo giorno. Stiamo per iniziare la stagione con questo sogno ma dobbiamo farlo un passo alla volta”. Su Modric: “È incredibile. Sin dal primo giorno ho notato la sua qualità. Credo che sia un giocatore che supporta molto l’attaccante. Noi attaccanti siamo contenti di averlo in squadra. È un’ispirazione per noi, ha vinto molti titoli. Ha in bacheca 6 Champions e soprattutto il Pallone d’Oro”. Il Santiago di oggi: “Sono lo stesso Santiago, ma con più fame e voglia. Soprattutto con molta passione. Di solito durante il mercato invernale è difficile perché arrivi a metà stagione in un nuovo gruppo e anche la situazione nel club era in evoluzione. Però adesso tutto comincia da zero. Ora devo annullare tutto quello che è stato e ricominciare. Siamo molto motivati e io sono molto emozionato. Credo molto nella squadra e in me stesso. Carichi per dare tutto e raggiungere gli obiettivi. Stagione negativa la scorsa? Ci sono state tante situazioni particolari, abbiamo perso tanti punti facili e spesso all’ultimo minuto, più piccoli episodi che hanno fatto la differenza”. Sul possibile arrivo di un nuovo attaccante: “La preoccupazione no, al contrario tanta allegria. Se viene un attaccante in più è meglio per una questione di competitività. So che con Allegri gli attaccanti rendono molto, quindi lavorerò per poter segnare tanto”.

Foto: Instagram Gimenez