Gimenez: “Mi sento molto bene, conosco le mie qualità. Posso fare ancora meglio”

06/05/2025 | 00:07:14

L’attaccante del Milan, Santiago Gimenez, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa del Genoa.

Queste le sue parole: “Mi sento molto bene, conosco le mie qualità che sono quelle di aiutare la squadra e mi piace molto attaccare lo spazio”.

Ti sei sentito con Vasquez prima della partita?

“Sì, è un grande amico e sono molto contento per lui che sta facendo un grande campionato. Lui è un giocatore molto forte mentalmente, non vedevamo l’ora di affrontarci”.

Come stai fisicamente? “Mi sento molto bene fisicamente, mi sto allenando al massimo perché credo sia il modo migliore per dimostrare poi in partita”.

Foto: Instagram Gimenez