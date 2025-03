Gimenez: “Maradona non è solo degli argentini, è un patrimonio mondiale”

L’attaccante del Milan Gimenez, ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera. Esordisce eliminando ogni dubbio sulla sua presenza nella sfida di domenica contro il Napoli: “Tutto a posto, sto bene. Domenica a Napoli ci sarò. Maradona non è solo degli argentini, è un patrimonio mondiale. Sarà un’emozione pazzesca giocare nello stadio che ha il suo nome. L’Argentina è fortissima. Quando ci torno, sono sincero, nessuno mi riconosce. Per ora. Spero che fra un po’ mi riconosceranno. La Nations League di Concacaf vinta col Messico? Vincere aiuta a vincere. Ora però un titolo lo voglio col Milan. Sono qui per questo”.

Sulle alte aspettative nei suoi confronti: “I tifosi si aspettano molto da me? È un onore. San Siro è indescrivibile, per chi non ci è mai stato. So che si aspettano molto da me, perché sono giustamente esigenti, per i grandi attaccanti del passato. Ibra, Kakà, Ronaldinho. Io al Feyenoord ho segnato tanti gol. È il momento di iniziare a segnarli anche col Milan. Quarto posto possibile? Sì. Ma non dobbiamo guardare la classifica. Pensiamo solo a vincere partita per partita. Come la Coppa Italia. Non vedo l’ora di giocare il derby, sono ansioso”.

Foto: Instagram Gimenez