Gimenez, l’attaccante del Milan a segno con la Nazionale messicana

10/09/2025 | 11:25:23

Il blocco dei campionati causa qualificazioni Mondiali 2026 ha messo sotto i riflettori le prestazioni dei tanti giocatori che militano nel nostro campionato di Serie A. Non solo qualificazioni ma anche amichevoli nella notte scorsa. Occhi puntati su Messico-Corea del Sud 2-2 con protagonisti “gli italiani” Santi Gimenez, entrato in campo al 62′ e autore del gol nel recupero (94′) e Vasquez del Genoa, 90 minuti in campo da capitano. Gimenez si è così espresso ai microfoni di Espn: “Tutti i gol, credo, hanno lo stesso sapore, sia nelle amichevoli, nel quartiere o nelle partite ufficiali”.

Foto: Instagram Gimenez