Gimenez: “L’anno scorso i difensori della Roma provocarono tutta la gara. Mourinho scatenò l’inferno”

L’attaccante del Feyenoord Santiago Giménez ha rilasciato un’intervista a Voetbal International in cui ha ripercorso la sfida dello scorso anno in Europa League contro la Roma: “L’anno scorso i difensori della Roma hanno provocato per tutta la partita, ma quando abbiamo fatto 1-1 e loro rischiavano di essere eliminati, non li ho più sentiti. Solo nel prolungamento hanno ripreso a parlare. La partita poi si è messa sul 2-1 e sul 3-1, alla fine abbiamo perso in modo poco lusinghiero per 4-1. ‘Andate a casa’, gridavano quei difensori, ‘andate a piangere’. Ci hanno anche riso in faccia. Mi sono detto: ‘Ok, allora andrete in semifinale, ma con un calcio da parte mia per congratularvi’. Ho capito subito, ovviamente, che era rosso. Il mio temperamento aveva preso il sopravvento. Mi sono lasciato andare. Mi sono sfogato, ma non è stato intelligente. Un vero attaccante di punta controlla sempre le proprie emozioni. Non credo che mi succederà più. Mourinho? Scatenava il finimondo, i loro giocatori e i loro tifosi che si scatenavano come pazzi”.

Foto: Instagram Gimenez