Gimenez: il Porto chiude alle sue condizioni

30/08/2026 | 08:30:39

Sappiamo come funziona: quando hai un obiettivo, devi avere la pazienza di aspettare perché negli ultimissimi giorni di mercato le cose possono cambiare. Il Porto ha sempre pensato di prendere Santiago Gimenez senza grandi esborsi, aveva la sponda favorevole del centravanti messicano e nelle ultimissime ore (come raccontato nella tarda serata di ieri) ha tagliato il traguardo. Più o meno alle sue condizioni perché lo prenderà in prestito probabilmente gratuito con diritto di riscatto che può diventare obbligo per altri 18-20 milioni più bonus. Così Farioli avrà l’attaccante che aveva messo da sempre al primo posto della lista.

Foto: Instagram Gimenez