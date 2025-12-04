Gimenez, il padre: “Non c’è desiderio di lasciare il Milan. Santi è felice in rossonero”

04/12/2025 | 17:50:28

Santi Gimenez resterà al Milan anche in futuro? Il padre dell’attaccante ha parlato così al canale YouTube di Vamos Show: “Da parte nostra non c’è desiderio di partire, di lasciare il Milan. Santiago è molto felice al Milan e credo che abbia la percezione che, quando starà bene, potrà essere molto importante. Se ne occupa la sua agente ma la realtà è che non abbiamo parlato di questa possibilità: ho sentito che ci sono state molte chiacchiere su questa cosa ma non ne abbiamo parlato né con il club, né con nessuno”.

Foto: Instagram Gimenez