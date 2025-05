Gimenez: “Felice per la doppietta. Ho fatto tanti sacrifici, ora vogliamo la Coppa”

09/05/2025 | 23:14:31

Prima doppietta con il Milan per Santiago Gimenez. L’attaccante messicano ha deciso la sfida contro il Bologna.

Queste le parole dell’attaccante a Sky: “Mercoledì è una gara importante per noi. Siamo pronti e preparati per questa partita. Titolare mercoledì? E’ una scelta del mister, io l’accetto. E’ importante giocare, io sono a disposizione dell’allenatore”.

Sulla doppietta: “Ho fatto tanti sacrifici e questa è la ricompensa”.

Foto: sito Milan