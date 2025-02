Gimenez è arrivato a Milano: domani le visite con i rossoneri

Santiago Gimenez è appena arrivato a Milano, è il grande colpo di gennaio per l’attacco rossonero. Una svolta che Sportitalia ha anticipato martedì scorso, alla vigilia di Dinamo Zagabria-Milan di Champions, quando tutte le indiscrezioni parlavano di una trattativa bloccata con il Feyenoord per lo specialista messicano. Gimenez sarà rossonero per meno di 40 milioni, domani svolgerà le visite e assisterà al derby.

Foto: Instagram Gimenez