Gimenez decisivo: firma la qualificazione e Farioli vola in semifinale

29/10/2026 | 10:51:25

Il Porto conquista il pass per le semifinali della Coppa di Lega portoghese e ritrova un Santiago Gimenez decisivo. Al Do Dragão, la squadra allenata da Francesco Farioli supera 1-0 l’Académico de Viseu nei quarti di finale, grazie alla rete realizzata dal centravanti messicano dal dischetto poco prima dell’intervallo. Una serata importante soprattutto per Gimenez, alla prima presenza da titolare con la maglia dei Dragoes. Il classe 2001 ha sfruttato la fiducia del tecnico italiano, trovando il suo secondo gol con il Porto e tornando a lasciare il segno dopo un periodo in cui aveva raccolto soprattutto minuti da subentrante. Il precedente centro risaliva al 12 settembre, quando aveva segnato su rigore contro il Casa Pia. Il messicano aveva già sfiorato il vantaggio nel primo tempo, colpendo il palo con una conclusione al 25′. Poco prima dell’intervallo è arrivato l’episodio decisivo: l’arbitro ha assegnato un calcio di rigore ai padroni di casa e Gimenez si è presentato dagli undici metri, trasformando la massima punizione per l’1-0. Nella ripresa il Porto ha gestito il vantaggio, pur dovendo fare i conti con alcuni tentativi dell’Académico di Viseu. La squadra di Farioli ha così centrato l’obiettivo, guadagnandosi un posto nella Final Four della competizione, in programma a gennaio a Leiria. Al termine della gara, l’allenatore italiano ha sottolineato l’importanza di aver dato spazio a chi aveva giocato meno: “È stato molto importante avere questa partita per dare minuti ai giocatori arrivati tardi. Abbiamo visto Santi per 90 minuti, ed era un obiettivo”. Farioli si è detto soddisfatto anche della prestazione di Gabriel Mec e Souza, oltre che dell’atteggiamento mostrato dalla squadra. Per Gimenez, reduce da un periodo complicato anche a causa dei problemi fisici, la rete può rappresentare un nuovo punto di partenza. Il Porto prosegue il proprio cammino in Coppa e il centravanti messicano prova a ritagliarsi uno spazio più importante nelle gerarchie offensive del tecnico italiano.

foto: x Porto