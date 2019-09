Gimenez avvisa la Juve: “Champions? Non è un’ossessione, ma muoio dalla voglia di vincerla”

José Gimenez, difensore dell’Atletico Madrid, è intervenuto ai microfoni di AS in vista della sfida di Champions League contro la Juve. Ecco le sue parole: “Pressione? C’è sempre. Quando indossi la maglia dell’Atletico Madrid sei costretto a competere, a provare a vincere, ad ottenere cose importanti. Questo è quello che mi hanno insegnato ed è così che viviamo tutti dentro. È la nostra mentalità. La Juve occasione giusta per rialzarsi? Abbiamo la possibilità di riprenderci. Sappiamo che cos’è la Champions League. Per noi è molto importante stare bene e staremo fisicamente bene anche quando lo saremo mentalmente. Alzare la coppa è un’ossessione? No, non è un’ossessione ma sicuramente muoio dalla voglia di vincerla. Siamo stati vicini a farlo per ben due volte ma il calcio è questo: è bello ma quando ti colpisce lo fa in maniera forte. Devi essere preparato a tutto e quando poi ti rialzi ti rende più forte. Parlare di ossessione sarebbe eccessivo, ma sicuramente abbiamo un desiderio molto forte di vincere”, ha chiuso Gimenez.

Foto: Twitter ufficiale Champions League