Gimenez: “Allegri attento all’intensità, con lui vogliamo tornare a vincere titoli”

09/08/2025 | 18:26:37

L’attaccante del Milan Santiago Gimenez ha commentato a DAZN il pareggio contro il Leeds: “Sono tornato da poco dalle vacanze, per un attaccante il modo migliore per ritornare è fare gol. È stata una buona prestazione di squadra, ci stiamo allenando duramente: siamo arrivati qui un po’ stanchi ma abbiamo dato tutto per la maglia. Allegri è molto attento sull’intensità, vuole arrivare all’inizio della stagione fisicamente pronto. Domani giochiamo col Chelsea e daremo di nuovo tutto. La scorsa stagione è andata veramente male, ma siamo al Milan e dobbiamo spingere forte per vincere titoli e competere nel modo in cui il Milan merita”.

Foto: Instagram Gimenez