Gilmour salta il Mondiale. Il messaggio di McTominay: “Sono assolutamente distrutto per te, fratello. Il calcio è un gioco crudele”

31/05/2026 | 22:30:35

Notizia di ieri dell’infortunio di Billy Gilmour, centrocampista del Napoli che ha rimediato un problema alla caviglia che lo costringerà a dire addio al Mondiale con la Scozia. Scozia che non si qualificava dal 1998 alla Coppa del Mondo.

Arriva il messaggio di Scott McTominay, compagno di squadra al Napoli: “Sono assolutamente distrutto per te, fratello. Il calcio è un gioco crudele e non ti meritavi questo, a testa alta. I giocatori, lo staff e tutto il Paese ti vogliono bene”.

Foto: Instagram Napoli