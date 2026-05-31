Gilmour salta il Mondiale. Il messaggio di McTominay: “Sono assolutamente distrutto per te, fratello. Il calcio è un gioco crudele”
31/05/2026 | 22:30:35
Notizia di ieri dell’infortunio di Billy Gilmour, centrocampista del Napoli che ha rimediato un problema alla caviglia che lo costringerà a dire addio al Mondiale con la Scozia. Scozia che non si qualificava dal 1998 alla Coppa del Mondo.
Arriva il messaggio di Scott McTominay, compagno di squadra al Napoli: “Sono assolutamente distrutto per te, fratello. Il calcio è un gioco crudele e non ti meritavi questo, a testa alta. I giocatori, lo staff e tutto il Paese ti vogliono bene”.
Foto: Instagram Napoli