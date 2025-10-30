Gilmour: “Mi piacerebbe aiutare di più la squadra con gol o assist. Champions? Dobbiamo invertire la tendenza”

30/10/2025 | 15:34:29

Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, ha parlato a Radio CRC, soffermandosi sul momento degli Azzurri.

Queste le sue parole: “Siamo pronti anche a scendere in campo con diverse formazioni, sappiamo quello che dobbiamo fare. Mi piacerebbe segnare di più: aggiungere più gol al mio gioco e aiutare la squadra a vincere, sarebbe bello. Sono un sacco di partite tra una sosta e l’altra, quindi è importantissimo per noi lavorare sodo, prepararsi bene a ogni sfida. Dobbiamo dare il 100% anche nella fase di recupero per assicurarci di essere pronti per la prossima partita e dimostrare quanto siamo una buona squadra”.

In casa siete ancora imbattuti “È una grande cosa, speriamo che al Maradona resti così: tutte le squadre che vengono vogliono battere il Napoli, ma noi lavoriamo sodo e restiamo sempre uniti. Il Como e l’Eintracht sono due squadre forti con ottimi giocatori e non sarà facile”.

Siete pronti per sfidare il Como? “Abbiamo analizzato gli aspetti da attenzionare maggiormente. Hanno una squadra giovane, ma con ottimi giocatori. Dal nostro punto di vista non cambierà nulla: daremo tutto, lavoreremo sodo e ci atterremo a ciò che pensiamo sia meglio”.

E l’Eintracht? “L’ultima partita che abbiamo giocato in Champions League non è stata per niente buona e sappiamo di voler cambiare questa tendenza. Speriamo da subito di scendere in campo e mostrare come i giocatori del Napoli possono essere squadra. Siamo davvero un bel gruppo, penso si sia visto dall’inizio della passata stagione. Anche con i nuovi arrivati ci siamo integrati bene, sia in campo che fuori dal campo. Penso che mantenere questo spirito di squadra ci aiuti molto anche in partita”.

Foto: sito Napoli