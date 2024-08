Billy Gilmour, ultimo colpo di mercato del Napoli, è sbarcato in città. Il centrocampista scozzese, proveniente dal Brighton, è atterrato all’aeroporto di Capodichino poco dopo le ore 16. Un bagno di tifosi ha accolto il giocatore, come accaduto per Lukaku e Mc Tominay. Stasera sarà in tribuna al Maradona per assister a Napoli-Parma. Non è esclusa una presentazione con giro di campo.

Foto: Instagram Napoli