Gilmour: “Dopo lo scudetto con il Napoli spero di raggiungere traguardi ancora più ambiziosi”

09/06/2025 | 14:38:29

Intervenuto dal ritiro della Scozia, il centrocampista Billy Gilmour ha parlato ai media scozzesi anche dello scudetto vinto con il Napoli: “Ho concluso l’annata a un livello elevato e desidero trasferire tutto ciò che ho appreso in queste partite qui. Essere considerato un campione del campionato italiano è un’emozione straordinaria e il lavoro intenso che ho svolto durante l’anno serve proprio per vivere attimi come questo. Spero di poter raggiungere traguardi ancora più ambiziosi in futuro, ma per il momento mi concentro su una partita alla volta, cercando di portare il livello che ho raggiunto al Napoli anche con la Scozia”.

Foto: Instagram Gilmour