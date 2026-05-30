Gilmour, distorsione di secondo grado al ginocchio: salta i Mondiali. Il report

30/05/2026 | 22:07:12

Il Napoli ha diramato un report medico su Gilmour, la nota ufficiale: “Billy Gilmour, infortunatosi nel corso del match tra Scozia e Curacao, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro. Il calciatore azzurro non prenderà parte alla Coppa del Mondo Fifa 2026. A Billy tutta la nostra vicinanza e gli auguri di pronta guarigione!”

Foto: Instagram Gilmour