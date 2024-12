Gilmour: “Conte ti dice le cose in modo chiaro. Napoli? So che ho fatto la scelta giusta”

In un’intervista rilasciata a BBC Scotland, il centrocampista del Napoli Billy Gilmour ha parlato del suo ambientamento nel nuovo club e del rapporto col tecnico Antonio Conte.

Sulla scelta del Napoli: “Volevo spingermi oltre, vedere fin dove potevo arrivare. Devo dire grazie al Brighton, si è comportato benissimo con me, mi ha aiutato tanto. Ma non ho rimpianti, so che ho fatto la scelta giusta e sono molto contento di vestire la maglia azzurra. Mi auguro di fare bene a Napoli e di prendermi delle belle soddisfazioni con i miei compagni”.

Su Conte: “Conte è un tecnico importante, serio, piuttosto diretto nel modo di fare, è facile da capire, ti dice le cose in modo chiaro. Se c’è un problema, lui te lo dice e cerca di risolverlo. Sono davvero contento di lavorare con lui”.

Foto: Instagram Gilmour