Gilmour: “Condividere il campo con McTominay è un onore: vederlo giocare è uno spettacolo”

09/10/2025 | 23:40:19

Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, ha parlato a Sky Sport del suo rapporto col connazionale Scott McTominay, compagno di squadra di Nazionale nella Scozia e di club a Napoli, ma anche nella quotidianità fuori dal campo: “Avere Scott accanto sia dentro che fuori dal campo è qualcosa che apprezzo moltissimo. Siamo praticamente vicini di casa e facciamo tante cose insieme, questo rende tutto più semplice per me. Ogni mattina andiamo insieme agli allenamenti: è bello avere un compagno così. Scott ha segnato tanti gol per essere un centrocampista e si allena sempre al massimo. Condividere il campo con lui è un onore: vederlo giocare è uno spettacolo”.

Foto: Instagram Gilmour