Gilardino: “Voglio dare continuità al progetto. Ci sono basi importanti, dobbiamo arricchirci di giocatori affamati”

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termina della gara persa di misura contro la Roma: “Rosichiamo perché prendere un gol del genere in 10 contro 11 dovevamo fare meglio, però bravi i ragazzi per come hanno giocato la partita contro una squadra forte, con un alto tasso tecnico, che si giocava un obiettivo importante. In questi mesi c’è stata una crescita mentale della squadra e la volontà di giocare per proporre e sacrificarsi, andando oltre i limiti. Così la squadra ha fatto grandi prestazioni come stasera. La volontà era quella di impostare la partita così, chiudere le giocate dentro di Baldanzi e Pellegrini, soprattutto nel primo tempo sono arrivati tiri da fuori. Abbiamo lavorato bene tra i reparti, esprimendoci al massimo. In superiorità numerica potevamo evitare di prendere gol però sono contento della stagione”.

Sul rinnovo: “Il contratto l’ho firmato stamattina, come concordato. Sono felice, la società è felice, diamo continuità al lavoro che dura da un anno e mezzo. Ci sono basi importanti, dobbiamo arricchirci di giocatori affamati. La mia volontà l’avevo espressa un po’ di tempo fa alla società, era quella di dare continuità al progetto. Qua mi trovo molto bene, si è creato qualcosa di importante è per un allenatore è fondamentale”

Infine: “Come vogliamo crescere? Consolidarci come modo di lavorare in campo, negli interpreti e cambiare a livello tattico dall’inizio o a gara in corso, essere aperti mentalmente come abbiamo dimostrato anche quest’anno”.

Foto: Instagram Gilardino