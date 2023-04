Gilardino: “Vittoria fondamentale per la rincorsa alla Serie A. Grandissimo gol di Coda”

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Reggina.

Queste le sue parole: “Sono abbastanza esausto dopo questa gara vissuta in maniera energica. Faccio i complimenti ai ragazzi per la maturità, luciditàe consapevolezza mantenuta durantela gara. Non siamo partiti come volevamo ma poi grande gol di Massimo e concesso poso alla squadra avversaria, riuscendo anche a sfiorare il raddoppio”.

Su Coda: “Oltre al gol ha lavorato con la squadra, giocato in appoggio e comunque tutti hanno dato il loro contributo. Il DNA di questa squadra è l’umiltà e la maturità che ha dimostrato”. Abbracci finali a Martinez: “Quando le gare non vengono chiuse si possono creare occasioni all’avversaria. Siamo riusciti a contenerla benissimo. Bene Martinez ma bene tutta la retroguardia compreso Ilsanker che si è atto trovare pronto da subito. Gara interpretata nel modo migliore”.

Foto: twitter Genoa