Gilardino: “Tante squadre faranno fatica a portare via punti da questo stadio. La mentalità non ci manca”

02/11/2025 | 17:33:47

Il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita con il Torino. Queste le sue parole:

“Cosa è successo dopo il 2-0? Analizzando a caldo la gara, devo nuovamente dire bravi ai ragazzi per l’impatto dentro alla gara, per cosa abbiamo fatto nei primi 35 minuti, lavorato da squadra vera. Poi è normale che quando concedi campo e individualità nell’uno contro uno a una squadra come il Toro, diventa difficile come lo è stato negli ultimi 10′ del primo tempo. Tante squadre faranno fatica a portare via punti da questo stadio. Siamo stati sempre in partita, non era facile nemmeno fare un secondo tempo del genere. La mentalità non ci manca, ce la portiamo sempre. Cosa non ha funzionato sui gol subiti? Non li ho rivisti, forse sul secondo c’era un’opposizione su Calabresi. Quando prendi gol puoi sempre fare meglio: il primo è stata una bella girata di testa, potevamo lavorare di più dentro alla porta oppure impattare il pallone. Andremo a fare valutazioni per migliorare”.

Foto: Instagram Pisa