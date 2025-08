Gilardino: “Tanta differenza tra Bayer e Pisa, ci vorrà tempo. Ma siamo sulla strada giusta”

05/08/2025 | 21:41:08

Il tecnico del Pisa Alberto Gilardino ha commentato la sconfitta contro il Leverkusen in zona mista, le dichiarazioni dopo lo 0-3 maturato alla BayArena: “Sappiamo che dobbiamo migliorare. Ci vorrà tempo, però andare sotto in questo stadio contro un avversario del genere e avere una reazione come quella che abbiamo avuto nel secondo tempo significa essere sulla buona strada. Dobbiamo continuare a lavorare ma penso che i ragazzi la risposta l’abbiano data, soprattutto nel secondo tempo”.

FOTO: Sito Pisa