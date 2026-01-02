Gilardino: “Stengs, Lusuardi e Cuadrado non ci saranno. Ok Nzola. Con il Genoa gara speciale”

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa.

Che squadra trova alla vigilia? E’ tornato Nzola. E come stanno gli altri?

“Stengs, Lusuardi e Cuadrado non ci saranno, gli altri stanno tutti bene. Nzola è rientrato ieri ed ha fatto un allenamento con la squadra. Lo valuterò oggi e sicuramente verrà con noi, poi cercherò di capire quale utilizzo avere per domani”.

Genoa è la sua partita

“Mi hanno dato tantissimo, mi porterò sempre nel cuore quella esperienza, l’ho vissuta con il massimo sforzo. Dovrò essere come la squadra molto lucida, dovremo avere grande disciplina tattica. Il Genoa sarà trascinato dal proprio pubblico e anche noi avremo tantissimi tifosi al seguito. Dovremo avere resilienza ed è importante la prestazione, l’ho detto ai ragazzi”.

Stengs e Cuadrado, come stanno?

“Stengs è tornato al campo, ma ancora non ha fatto un allenamento con la squadra. Prevedo tempi ancora lunghi per il giocatore. Dovrà adattarsi ai lavori, sarà un processo quotidiano, giorno dopo giorno. Cuadrado siamo lontani dal rivederlo in campo. Saranno fatti valutazioni per il prossimo mese”.

Sarà un vero e proprio scontro diretto però quello di domani

“Mancheranno 60 punti però, è vero che è uno scontro diretto, ma dovremo mantenere un entusiasmo alto. Logico che sia importante fare risultato, però sappiamo benissimo che partita ci aspetterà. I ragazzi non mollano di un centimetro. Il gruppo è sano, ma non ci creiamo alibi, va forte all’interno degli allenamenti e vuole mettersi in discussione. In troppi stanno sottovalutando il nostro percorso. Non ho nulla da rimproverare alla squadra”

Affronterà De Rossi. Com’è il vostro rapporto?

“Daniele lo conosco da una vita. Abbiamo vinto nell’under 21 e in Nazionale. Ha cambiato il Genoa perché è stato bravo ad esaltare giocatori che fino a poco prima non rendevano al massimo”.

A centrocampo ha tante soluzioni e Leris in questo momento sta coprendo più ruoli

“Leris mi da soluzioni sia dentro che fuori dal campo. Sia dall’inizio che a partita in corso è fondamentale. E’ un giocatori importante per questa squadra. Ho scelta sia nel modello tattico che nelle caratteristiche nonostante l’assenza di Akinsanmiro”.

Cosa si aspetta dal mercato?

“Sarebbe troppo riduttivo parlare del mercato, per i miei ragazzi e per il gruppo. Conto molto su chi ho a disposizione in questo momento, sulla capacità, sulla fiducia e la resilienza che hanno i miei ragazzi. C’è un confronto quotidiano sulla società e credo che la società regalerà qualcosa alla squadra e ai tifosi”.

La squadra va in difficoltà ultimamente dopo i cambi, come lo spiega?

“I cambi sono fondamentali, con la Juventus eravamo corti soprattutto in mezzo al campo. A Cagliari siamo stati bravi però a dare impeto”

Tramoni è distratto dalle voci di Palermo?

“E’ sereno, è un giocatore voglioso di determinare, si è visto anche contr o la Juventus. E’ molto importante per noi”

Lorran l’ha fatta arrabbiare per quell’errore con la Juve?

“Gli sto addosso quotidianamente durante le sedute di allenamento. Questi giocatori hanno qualcosa di diverso sotto il profilo della tecnica, dello spunto e dell’intuizione, però bisogna togliergli un po’ più di pigrizia che è l’aspetto più importante. Il ragazzo però è da poco in Italia, se riuscirà a togliersi questo stato di pigrizia farà grandi cose”.

Esteves invece come sta?

“Si sta allenando da tanto tempo ormai con noi, vorremmo provare a mandarlo anche a trovare ritmo partita con la Primavera. Però è un giocatore importante per noi. Mi piace come giocatore e lo aspettiamo. Mi aspetto grande crescita anche fisica”.

