Gilardino: “Squadra irriconoscibile. Sono molto amareggiato, mi assumo tutte le responsabilità”

12/12/2025 | 23:10:22

Il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa del Lecce.

Queste le sue parole: “Squadra irriconoscibile, sono molto amareggiato e mi assumo tutte le responsabilità. Non si può affrontare una gara del genere senza cattiveria e con un atteggiamento del genere, se non diamo il massimo purtroppo diventiamo vulnerabili contro qualunque avversario. Non avevo avuto avvisaglie di un calo del genere, anzi ero convinto che tutti avessero voglia di fare una prova di spessore in uno scontro diretto. Volevo una squadra vogliosa di sacrificarsi, tocca a me prendere in mano la situazione e capire cosa sia successo. Abbiamo perso due scontri diretti dopo sei risultati utili di fila e non dimentico i complimenti che ci hanno fatto. Ora il momento e difficile e dobbiamo venirne fuori, sapevamo che sarebbe stata dura arrivare al traguardo, ma giocando in questo modo rende tutto ancora più complesso. Ho visto calciatori fragili, che non hanno portato pressione nei tempi e nei modi corretti. Eravamo lunghi, frenetici, con errori tecnici che trasmettono fiducia agli altri. Mi auguro davvero si tratti soltanto di un incidente di percorso, ora abbiamo il Cagliari ma per quanto perso per strada dobbiamo provare a fare punti ovunque e contro chiunque”.

Foto: sito Pisa