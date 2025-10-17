Gilardino: “Si è fermato anche Lusuardi. Stengs, Esteves e Maucci indisponibili. Raul Albiol può giocare”

17/10/2025 | 18:53:21

Il tecnico del Pisa Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Verona: “Purtroppo si è fermato anche Lusuardi in allenamento. Lo valuteremo. Stengs, Esteves e Maucci sono come sapete indisponibili. Aebischer è a disposizione, si è allenato. Lo valuteremo nelle prossime ore. Cuadrado può giocare sulla destra. Sta bene ma in quel ruolo può giocare anche Leris. Abbiamo provato alcune situazioni e deciderò nelle ultime ore. Raul Albiol? Può giocare con tutti e gli altri si possono mettere a disposizione per giocare con lui. A parte Lusuardi ma rientra anche Denoon”.

Foto: Instagram Pisa