Gilardino: “Serata molto amara, non meritavamo una sconfitta così ampia”

23/01/2026 | 23:21:44

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro l’Inter a San Siro.

Queste le sue parole: “Serata molto amara e molto difficile, il risultato è stato molto ampio per quello che la squadra ha fatto vedere nel primo tempo. Andare 2-0 contro l’Inter non è una cosa scontata, l’inerzia della partita è cambiata sul rigore e sul colpo di testa di Canestrelli. Nel secondo tempo troppo poco noi e molto loro che sono una squadra fortissima, purtroppo abbiamo fatto tanti errori. Chi è entrato, a parte Piccinini, non ci ha dato una mano. Dobbiamo archiviare il risultato pesante e prenderci quello che di buono c’è stato in una serata amara”.

Perché due cambi all’intervallo? “Marin l’ho tolto perché era ammonito. Piccinini è entrato molto bene. Tramoni? Avevo bisogno di gamba in mezzo al campo, pensavo ce la desse Akinsanmiro ma forse è stata una scelta sbagliata. Vale la stessa cosa per Durosinmi che è entrato per il problema di Meister, ma non è ancora in condizione”.

Moreo si meritava una serata così? “Sono felice per Stefano, è un ragazzo molto importante per il gruppo, che si sacrifica tanto”.

Vedremo presto Bozhinov e Loyola? “Bozhinov è un ragazzo molto giovane, ci vorranno i giusti tempi di inserimento. Loyola è arrivato anche lui da un altro campionato, non è ancora nelle condizioni di poter fare una partita intera: dovrò essere bravo io a inserirlo piano piano, per dargli minutaggio”.

Foto: sito Pisa