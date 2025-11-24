Gilardino: “Rosichiamo con il sorriso. Ma il pareggio alla fine è giusto”

24/11/2025 | 23:40:07

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ha parlato a Dazn dopo il 2-2 in casa del Sassuolo.

Queste le sue parole: “Mi soffermerei sulla prestazione dei ragazzi. Il pareggio è giusto, nel primo tempo abbiamo fatto forse un po’ più noi e potevamo concretizzare di più. Nella ripresa sono venute fuori le qualità del Sassuolo, anche con i cambi. Rosichiamo con il sorriso. Prendere gol a trenta secondi dalla fine non è bello, ma dobbiamo mantenere la consapevolezza e la fiducia alta”

La rabbia vi potrà aiutare contro l’Inter? “Mi sento di dire che questa squadra ha margini di miglioramento sotto l’aspetto mentale, è successo lo stesso a Milano contro il Milan, probabilmente ci manca qualcosa. Con la Cremonese non è stato così. Non rimprovero nulla ai ragazzi, per la prestazione e la voglia di soffrire. Credo si sia visto anche stasera”

Quanto è importante avere due sistemi su cui contare? “È importante sapersi modellare. Diventa indispensabile il sacrificio di tutti. Oggi abbiamo creato occasioni da gol, anche dopo il rigore. Con più lucidità e concretezza potevamo fare gol. Nella ripresa il Sassuolo ha alzato la qualità, ci hanno abbassato e messo in difficoltà. Ci portiamo a casa il punto e la prestazione”.

Foto: sito Pisa