Gilardino: “Risultato troppo ampio, per 68 minuti non c’è stata differenza. Nzola? Mi aspetto di più”

06/01/2026 | 18:22:34

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta interna contro il Como.

Queste le sue parole: “Risultato troppo ampio per quanto dimostrato. Abbiamo dimostrato per sessantotto minuti bene una squadra che lotta per andare in Champions. Non abbiamo neanche sofferto troppo per quanto fatto in fase difensiva dietro. Avremmo dovuto sfruttare meglio le occasioni create. Andando in vantaggio la partita cambia. Volevo accorgermi cosa sarebbe potuto succedere. Stiamo prendendo diversi gol dal settantesimo in poi. Ciò deve farci riflettere. Non credo sia mancanza di attitudine o concentrazione, ma dobbiamo migliorare. Non è un problema fisico: la squadra sta bene. Dobbiamo fare dei passi avanti”.

Sul primo gol: “Mi sono incazzato tantissimo. Hanno giocato troppo facile dentro al campo. Così non è stato. Non abbiamo avuto una reazione, rispetto a quanto visto a Genova. L’avremmo fatta se il rigore fosse entrata”.

Nzola: “Ha lavorato in fase difensiva, non ha sfruttato le occasioni create. Ci aspettiamo di più da lui: è un giocatore di esperienza, deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica. Valuteremo nelle prossime settimane la sua situazione. Dovrò parlare con la società. Ho necessità e bisogno che chi rimarrà a Pisa nel girone di ritorno lo faccia in maniera collegata e con voglia di mettersi in discussione al 110%. Questo perché vogliamo provare a salvarci, chi avrò a disposizione deve avere la stessa mentalità. Poteva e doveva fare qualcosa di meglio…”

La classifica: “Vedo che la squadra dà sempre tutto. Dobbiamo dare di più, raccogliere vittorie che meriteremmo. Dobbiamo tenere la fiducia altissimo. Chi ha fatto i calendari in questa parte non è stato carino con il Pisa. Calabresi non ha giocato perché diffidato e aveva la febbre, Coppola ha fatto una partita importante. La squadra crea, con i suoi pregi e vari difetti da limare, ma la squadra è sempre propositiva. Dobbiamo continuare ad avere fiducia”.

Gli infortuni: “Cuadrado, Albiol e Stengs saranno fuori a lungo. Vural rientrerà a breve”.

Foto: sito Pisa