Gilardino: “Risultato negativo ma abbiamo creato tanto. I complimenti non ci servono se non facciamo punti”

26/09/2025 | 00:17:55

Il tecnico del Pisa Alberto Gilardino ha parlato a Mediaset dopo il match perso con il Torino: “Il risultato è negativo, ma devo fare complimenti ai ragazzi per cosa hanno creato. Tranne Albiol e Cuadrado, hanno giocato tantissimi giovani e con un uomo in meno per mezz’ora, la gara è stata approcciata al meglio. Abbiamo tenuto il campo bene, ci sono stati presupposti contro una squadra di buon livello. Abbiamo fatto esordire tanti giovani, sono messaggi sicuramente positivi: tra tre giorni c’è una gara importante. I complimenti? Non servono a nulla se non ci sono punti. Dobbiamo trasformare il lavoro in settimana e quanto costruiamo in campo”.

Foto: Instagram Pisa