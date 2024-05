Gilardino: “Rinnovo? Arriverà presto”

Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha parlato così in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 contro il Sassuolo: “Nel primo tempo abbiamo trovato difficoltà. Non è semplice quando giochi contro squadre che si chiudono nei 30 metri. Potevamo essere più veloci nel giro palla. Non è semplice trovare varchi giusti, poi siamo andati in svantaggio e in A quando succede non è mai semplice. Fare un secondo tempo del genere, amplifica il lavoro dei ragazzi e la bravura loro dal punto di vista dell’atteggiamento. Nella ripresa, abbiamo provato a cambiare alcune situazioni tattiche, ma indipendentemente da questo è scoccato qualcosa nella testa dei ragazzi. Nell’intervallo ho cercato di stimolarli perché dovevamo fare meglio. Raggiungere i punti del Genoa di Gasp? Lo sappiamo, lo vediamo e lo percepiamo. E’ stato un percorso fino ad oggi strepitoso da parte dei ragazzi. Se guadiamo da dove siamo partiti è qualcosa di straordinario. Sono felice. Oggi, dopo un primo tempo troppo lento, abbiamo cambiato l’input dei ragazzi nell’andare a prendere la partita. La mia firma per il rinnovo? La vedremo presto”.

Foto: Instagram Gilardino