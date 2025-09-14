Gilardino: “Reazione importante dopo i cambi. Meister ha bisogno di segnare”. Poi il commento sulle condizioni di Cuadrado

14/09/2025 | 18:02:09

Al termine della sfida dell’Arena Garibaldi tra Pisa e Udinese, vinta dai bianconeri di misura, è intervenuto ai microfoni della stampa, Alberto Gilardino, tecnico dei nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni: “All’inizio abbiamo avuto subito l’occasione per sbloccare la partita con Meister, ma non ci siamo riusciti. Poi l’Udinese ci ha messo in difficoltà e ha trovato il gol. Dopo i cambi però la squadra ha reagito con carattere e questo è un segnale importante. Nel secondo tempo non ricordo occasioni nitide create, ma nei venti metri finali dobbiamo essere più concreti e andare a chiudere le azioni con maggiore determinazione. Ho grande fiducia nel gruppo”. Sul gruppo: “Alcuni ragazzi, come Stengs e altri, hanno bisogno di accumulare minuti e mantenere un livello di allenamento alto durante la settimana. Meister ha bisogno di segnare. Dobbiamo aspettarlo. Nzola si è allenato a lungo da solo, Stengs ha fatto pochissimo in preparazione prima di arrivare, Lorran è tornato solo due giorni fa dal Brasile: quando saranno al top potranno fare davvero la differenza, ma per questo serve minutaggio e continuità. Cuadrado aveva un piccolo problema fisico e l’ho risparmiato”.

Foto: Instagram Pisa