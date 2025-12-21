Gilardino: “Preso un punto su un campo difficile, ma dovevamo chiuderla nel primo tempo. Grande reazione nel finale”

21/12/2025 | 14:52:44

Il tecnico del Pisa Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Cagliari: “Rispetto alla partita di Lecce, oggi faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno approcciato alla gara. Primo tempo molto bene, siamo andati in vantaggio e lì dovevamo chiudere la partita. E’ difficile giocare qui, abbiamo subito troppo per 20′ e preso due gol che non dovevamo prendere. Dobbiamo lavorare di più, anche se negli ultimi minuti abbiamo avuto una grande reazione. I subentrati? Hanno dato energia e qualità. Il loro ingresso è un beneficio per tutto. Folorunsho era solo in area con 5 di noi e sul secondo gol abbiamo sbagliato la lettura. Ci portiamo a casa un punto preso su un campo difficile. Sulla prestazione. Abbiamo fatto tante buone prestazioni, soprattutto fuori casa. Oggi abbiamo ritrovato quella spensieratezza che ci mancava. C’è da migliorare e lavorare, ma le sensazioni sono buone”