Gilardino presenta Parma-Frosinone: “Sarà una partita di duelli, serviranno intensità e concretezza”

27/11/2026 | 12:16:39

Alberto Gilardino ha presentato la sfida tra Parma – Frosinone, soffermandosi sulle caratteristiche degli avversari, sulle difficoltà della propria squadra e sull’importanza di una gara che può avere un peso significativo nel percorso dei ducali. Il tecnico ha anche parlato delle possibili soluzioni per sopperire all’assenza di alternative sulla fascia sinistra. Dopo la sconfitta contro la Roma, Gilardino ha preferito concentrarsi sugli aspetti positivi mostrati dalla squadra: “Ci sono delle partite che non vanno finite come con la Roma, anche se abbiamo fatto molto bene per 68 minuti. Sono contento di allenare questi ragazzi, sono concentrato ad affrontare queste quattro partite con loro e a cercare il meglio da chi sceglierò di far giocare”. Sulle caratteristiche del Frosinone, squadra che si distingue per il pressing alto e per il lavoro uomo contro uomo, l’allenatore ha spiegato: “Sappiamo che squadra affronteremo, che lavora uomo contro uomo a tutto campo e pressa in modo feroce. Dobbiamo essere bravi con le contromisure. Ci dovremo difendere in blocco medio-basso, ma anche essere propositivi con coraggio con la palla. Dovremo essere efficaci e concreti”. Una partita importante anche per il futuro del Parma, chiamato a reagire dopo l’ultimo risultato: “Sappiamo l’importanza della partita e abbiamo delle responsabilità da portare in campo nei confronti di noi stessi, del club e dei tifosi. Questo aspetto è fondamentale. Dobbiamo fare una partita di grande intensità, preparati a livello agonistico: loro lavorano così da due anni e dobbiamo approcciare la gara nel modo migliore possibile”. Infine, Gilardino ha analizzato il momento delle due squadre, entrambe reduci da una sconfitta per 5-1, e le insidie della sfida: “Affrontiamo una squadra che ha fatto un avvio di stagione positivo sotto il punto di vista del gioco, dei risultati e dell’intraprendenza. Sarà una partita di duelli, con un alto livello agonistico: saranno importanti le seconde palle”. Il tecnico ha poi aggiunto: “Abbiamo lavorato in modo positivo in settimana, nonostante la sconfitta contro la Roma. Ci siamo soffermati anche sui 70 minuti positivi ed è importante. Nelle ultime gare siamo andati sempre in gol e dobbiamo racchiudere tutte queste partite e costruire un puzzle di cose positive. Dobbiamo fare una grande partita in fase difensiva, con cura dei dettagli e percezione del pericolo: loro hanno esterni forti nell’uno contro uno. Dobbiamo avere ben fissata in mente la possibilità di fare risultato”.

foto: x Parma