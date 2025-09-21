Gilardino: “Perdiamo Stengs, ha un problema all’adduttore. A Napoli serve la prova perfetta”

21/09/2025 | 12:05:30

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli.

Queste le sue parole: ” Stengs ha avuto un problema all’adduttore. Aspettiamo gli ultimi esiti ma credo che l’infortunio all’adduttore sia stato grave. Speriamo che i tempi non siano lunghi, se non lunghissimi. Dobbiamo valutare anche Denoon, non è però una cosa rave”.

Ci saranno delle novità rispetto alla partita con l’Udinese?

” Devo valutare ancora alcuni aspetti. A cominciare dai tre impegni in sei giorni”.

Come si affronta la sfida di Napoli?

“La parola paura non può esserci nel nostro vocabolario. Dobbiamo giocare con compattezza e fiducia. Dirò ai ragazzi di dare tutto a Napoli. Per come li vedo lavorare ho grandissima fiducia nei loro confronti. C’è il desiderio di sfidare una grandissima squadra. Dobbiamo mantenere compattezza e linee molto strette. Non dobbiamo allunarci troppo come con l’Udinese. Serve voglia di sacrificarsi e di determinare una volta che avremo il pallone tra i piedi”.

Cosa serve per trovare la strada giusta?

” Tutto passa dalle prestazioni. Non dobbiamo avere paura o frenesia ma equilibrio e lucidità”.

Come sta Lorran?

” Sta bene, arriva da un campionato diverso come quello brasiliano e serve pazienza. presto potrò fare affidamento anche su di lui. E’ molto attenzionato da parte mia”.

Dal punto di vista tattico ha provato qualcosa di nuovo e come si risolve il problema del gol?

“Ho valutato anche di giocare con due punte con una mezzala più offensiva ma anche i tre centrocampisti. C’è volontà di confrontarsi, è una cosa in più da poter proporre o dall’inizio o ara in corsa. Sono tutte valutazioni che ho fatto. Ho ancora 24 di tempo. Tramon. iPuò fare anche il secondo attaccante e avere più libertà. Le soluzioni sono tante. Cuadrado lo vedo più esterno e potrebbe giocare già domani. Leris lo vedo più esterno, ed è molto affidabile. Non abbiamo ancora senato ma presto i gol arriveranno. Nzola sta bene e confidiamo molto in lui. Deve trascinarci, lo sta facendo attraverso gli atteggiamenti. C’è bisogno della sua esperienza, ci basta anche al 60%”.

Si aspettava un Akinsanmiro così in palla con l’Udinese?

“Sì, me lo aspettavo. Deve continuare così. Mi è piaciuto in entrambe le fasi”.

Albiol potrebbe esordire a Napoli?

“Raul è un campione in tutti i sensi. Dalle sue parole si percepisce la sua qualità umana. Aiuta tutti e si è posto benissimo con la squadra. Devo preservarlo come giocatore visto che non è arrivato da tanto. Sia per non incorrere in infortuni, sia per preservarlo in attesa che la condizione cresca”.

Foto: sito Pisa