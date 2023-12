Gilardino: “Partita equilibrata. Retegui non al meglio, Messias ha fatto molto bene”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro l’Empoli: “Loro sono stati molto bravi a trovare il gol del pareggio, poi anche noi abbiamo avuto delle situazioni per vincere. È stata una partita equilibrata”

Su Retegui e Messias: “Mateo non era al 100% ma la volontà è di farlo giocare. Mi aveva dato disponibilità, sta bene: ha fatto la sua partita, pian piano ritroverà la sua condizione. Junior ha fatto molto bene”.Sul rientro di Gudmundsson e l’abbondanza di alternative in attacco: “Sarà compito mio trovare le soluzioni, avere giocatori in panchina che possano cambiare le partite”.

Infine: “È un gruppo sano e unito, focalizzato sull’obiettivo. Conosciamo le difficoltà, lavoriamo per migliorare”.

Foto: Twitter Genoa