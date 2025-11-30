Gilardino: “Ottimi 60 minuti. Abbiamo avuto un paio di chance, se non le sfrutti vieni punito”

30/11/2025 | 17:18:03

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Innanzitutto devo fare i complimenti alla squadra perché hanno dato continuità di prestazione. Credo che dove si è spostato l’equilibrio della gara è stata nell’occasione mancata da Nzola. Abbiamo avuto 2-3 occasioni e sicuramente potevamo fare meglio ma i primi 60 minuti sono stati ottimi”.

Che progressi ha compiuto la squadra? “Questa squadra ha dei valori fisici, tecnici e attributi mentali. Naturalmente dispiace perché poteva girarci un po’ meglio nel far gol, ma sappiamo che se concedi occasioni all’Inter diventano letali e son state una rimessa nostra e una loro. C’è da lavorare, cerco, ma ribadisco la fiducia nei ragazzi”.

Un’altra grande partita di Idrissa Touré. “Touré? Ha fatto una grande partita, come tutti gli altri ragazzi come Meister. Deve continuare a lavorare e a crescere”.

Foto: sito Pisa