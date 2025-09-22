Gilardino: “Orgoglioso dei miei ragazzi, con questo spirito faremo i punti necessari per salvarci”

22/09/2025 | 23:27:48

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta a Napoli per 3-2.

Queste le sue parole: “Sono orgoglioso dei ragazzi per l’atteggiamento e per quello messo in campo. La volontà era di venire a Napoli e di lavorare così: le richieste sono state eseguite al massimo, abbiamo avuto situazioni importanti e venire qui a creare situazioni pericolose non è da tutti. Bene nella fase difensiva, poi vedremo le immagini per migliorare: c’è amarezza per il risultato ottenuto, non portando punti ma c’è consapevolezza di continuare a migliorarci quotidianamente”.

Ci sono stati degli episodi particolari: “Non mi piace parlare degli episodi, mi piace parlare dei miei ragazzi e della partita. Dovremo mantenere questo in ogni gara: presto arriveranno risultati positivi”.

Ora due impegni ravvicinati: “Abbiamo la partita di Coppa Italia contro il Torino che permetterà di mettere in campo giocatori che hanno visto poco il campo, poi il derby con la Fiorentina ma è una partita come tutte le altre: importante per mantenere questo DNA all’interno della gara. Presto i ragazzi otterranno risultati positivi”.

Foto: X Pisa