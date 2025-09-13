Gilardino: “Nzola da valutare, Stengs non ha i 90′. Raul Albiol verrà in panchina”

13/09/2025 | 12:00:14

Il tecnico del Pisa Alberto Gilardino ha presentato in conferenza stampa la sfida contro l’Udinese: “Sono state due settimane di lavoro con quelli che sono rimasti a Pisa, i ragazzi che sono andati in Nazionale sono tornati da poco e con loro abbiamo fatto delle valutazioni ; rientrano Esteves e Vural che saranno convocati dopo un percorso lungo, non avranno molti minuti nelle gambe ma è bello ritrovarli entrambi. Oggi farò le ultime valutazioni ma la mia idea è quella di mantenere lo stesso assetto tattico e per quel che riguarda gli interpreti da mandare in campo, anche se potrebbero esserci delle novità sotto questo aspetto.Nzola è tornato due giorni fa e ieri ha fatto il primo allenamento con la squadra, so qual è il suo peso specifico e quando raggiungerà il top della forma ci darà una grande mano; Lorran è dovuto tornare in Brasile per aspetti burocratici ed è tornato due giorni fa, anche su di lui dovranno essere fatte delle valutazioni. Stengs si è sempre allenato ma anche lui non ha tanti minuti nelle gambe, deve ancora raggiungere la condizione migliore ma negli ultimi minuti ci potrebbe dare una mano. Albiol si sta allenando molto bene ed ha una forte motivazione, verrà in panchina; vedo nei suoi occhi la voglia di continuare a giocare e quando sarà pronto sarà per noi un grande valore aggiunto. In Serie A sono tutte partite complicate, l’Udinese è arrivata dodicesima lo scorso campionato e sta mantenendo la categoria da una vita, dobbiamo mantenere lucidità all’interno del campo, la partita va costruita un passo alla volta, con determinazione ma senza frenesia ed ansia. Un valore in più per noi può essere il nostro stadio, la nostra gente può aiutarci a trovare un risultato positivo

Foto: Instagram Pisa