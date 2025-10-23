Gilardino: “Nulla è impossibile nel calcio. Allegri ha esaltato le qualità dei singoli”

23/10/2025 | 15:15:26

Il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro il Milan. Queste le sue parole:

“Sappiamo benissimo e siamo coscienti delle insidie rappresentate dalla sfida con il Milan. Nulla è impossibile nel calcio, sappiamo contro chi giochiamo ma allo stesso tempo dobbiamo provare a giocare in ogni campo, sia i casa che fuori, cercando di prendere punti. Il Milan? È una squadra che ha ritrovato grandissima compattezza difensiva, è merito di mister Allegri, che ha esaltato anche le qualità dei singoli. Ha giocatori che fanno la differenza”.

Foto: Instagram Pisa