Gilardino: “Non so se sono più incazzato per il risultato o felice per la prestazione, avevamo il match in pugno”

24/10/2025 | 23:17:42

Alberto Gilardino ha analizzato a Sky il pareggio tra Milan e Pisa: “Non so se sono più incazzato per il risultato o felice per la prestazione. Siamo venuti a San Siro a fare una partita del genere, è un orgoglio. Devo dire solo bravi alla squadra, dopo un primo tempo normale abbiamo fatto una ripresa con personalità e coraggio. Peccato perché avevamo la partita in pugno, ci portiamo a casa questo grande punto, è una grandissima iniezione di coraggio. Dedichiamo questo punto ai tanti tifosi che non sono potuti venire. Va detto che abbiamo sempre giocato contro squadre di medio-alta classifica. Contro squadre come Verona o l’Udinese dobbiamo migliorare con la palla tra i piedi, nella struttura. Sappiamo che dobbiamo fare questo tipo di campionato, ne ero e ne siamo a conoscenza. Da neopromossa sappiamo che ogni partita va affrontata per cercare di fare punti importanti. Stasera avevamo la partita in pugno ma ricordiamoci che incontravamo la prima in classifica. Dobbiamo tenere la testa alta. Stasera siamo stati efficaci, anche aggiungendo un centrocampista nel secondo tempo. I ragazzi mi hanno sempre dato grande disponibilità, dobbiamo continuare a pensare positivo e lavorare: è l’unica medicina che conosco”.

FOTO Sito pisa