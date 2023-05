Gilardino: “Non abbiamo paura della Serie A. Ho fatto tanti sacrifici e quest’anno sono stati ripagati”

Il tecnico del Genoa in un’intervista al Corriere della Sera ha parlato della stagione appena conclusa con la promozione in Serie A: “Non ho toccato il cellulare per un po’ perché abbiamo festeggiato. Allo stadio c’erano i miei genitori, le mie figlie, mia moglie, tutte le persone che mi hanno sempre appoggiato nelle esperienze della mia vita. Quest’anno ho perso mia nonna che per me era una seconda madre, quindi una dedica speciale va a lei. Poi non ho mai ricevuto così tanti WhatsApp: 700-800 persone a cui sto cercando ancora ora di rispondere. Ringraziamoli qui pubblicamente”.

La Serie A: “É un campionato diverso, dovremo farci trovare pronti ma paura no. Come non ne ho avuta quest’anno, in cui ho cercato sempre di mantenere equilibrio, con obiettivi chiari. La A va affrontata costruendola prima”.

Una rivincita personale?: “Dentro di me era troppo forte la voglia di allenare, di arrivare, la passione che ho per questo sport. Ricordo che mi davano per matto quando accettai Rezzato, Vercelli o Siena, lontano da casa. Quello mi ha dato la consapevolezza giusta per raggiungere quanto fatto quest’anno. Se uno persevera, poi riesce. Dopo tutti i sacrifici che ho fatto, io quest’anno una risposta l’ho avuta”.

Foto: Account Ufficiale Twitter Gilardino